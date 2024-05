Es gab schon Anzeichen

Familienzuwachs bei den Biebers: Alle Gerüchte rund ums Bieber-Baby

Hailey und Justin Bieber erwarten ihr erstes Kind. Das gab das Model in einem Instagram–Post bekannt. In welchem Monat sie ist, verriet die Schwangere allerdings nicht. Das regt zu Spekulationen an.