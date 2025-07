«Family Guy» nimmt Prinz Harry und Herzogin Meghan böse aufs Korn

«South Park»–Episode sorgte für Aufsehen

Auch in einer «South Park»–Folge mit dem Titel «The Worldwide Privacy Tour» kamen Harry und Meghan nicht gut weg. In der Episode von Februar 2023 wurden ihre ständigen Forderungen nach Privatsphäre verspottet und ihnen gleichzeitig vorgeworfen, ständig im Rampenlicht zu stehen. Das Cartoon–Paar war darin unter anderem mit riesigen Schildern zu sehen, auf denen es darum bat, in Ruhe gelassen zu werden. In ihrem Vorgarten veranstalteten die beiden lautstarke «Privatsphäre–Partys» und sprachen in einer Talkshow über sein Buch mit dem Titel «Waaagh», das eine verblüffende Ähnlichkeit mit Prinz Harrys Memoiren «Spare» aufwies.