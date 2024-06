Fan-Moment vor EM: Giovanni Zarrella trifft Kult-Torwart Gigi Buffon

Vor dem Start der Fussball–Europameisterschaft am Freitag (14. Juni, 21:00 Uhr, ZDF) in München hat der italienisch–deutsche Musiker und Moderator Giovanni Zarrella (46) die italienische Nationalmannschaft in Deutschland begrüsst. Ein besonderes Highlight zeigt er seinen Followerinnen und Followern nun auf Instagram. In einem kurzen Clip ist seine offenbar hocherfreuliche Begegnung mit der italienischen Torwart–Legende Gianluigi «Gigi» Buffon (46) zu sehen.