Digital Detox ist auch eine Form, sich auf sich zu besinnen. Wäre das etwas für Sie?

Fitz: Auf jeden Fall. Ich denke sogar, dass man Digital Detox in diesen Zeiten regelmässig machen sollte. Am besten einmal in der Woche, weil es einfach schon gruselig ist, welche Informationsflut auf allen Kanälen über uns hereinbricht. Einen Tag in der Woche alle entsprechenden Geräte auszulassen, tut gut. Das kann ich jedem nur empfehlen.