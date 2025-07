Fans begeistert: Courteney Cox trommelt Song von Justin Bieber

Courteney Cox spielte schon mit Elton John

Ihre Schlagzeugkünste führte Cox auf Social Media erstmals im Februar in einem Clip vor. Im April trommelte sie dann AC/DCs «Back in Black» nach. Zuvor hatte sie immer wieder Clips von sich am Klavier geteilt. 2021 ging ein Video viral, in dem sie den «Friends»–Titelsong «I'll Be There for You» spielte.