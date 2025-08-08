Fans besorgt: Machine Gun Kelly offenbart ungewöhnliche Ernährung

«Aber wie geht das? Fühlst du dich nie schwach oder wird dir nie schwindelig?», fragte einer der Männer. «Ja, manchmal. Ich esse ein paar Mal pro Woche etwas», gab Machine Gun Kelly zu. Dann gebe es bei ihm «Knochenbrühe mit Kimchi und Sauerkraut». Darauf greife er wegen der enthaltenen Probiotika zurück. «Wenn man diese Wasserfasten–Kuren macht, ist das Verrückte daran, dass dabei auch alle guten Bakterien im Körper abgetötet werden, deshalb muss man Probiotika zu sich nehmen», erklärte er. Manchmal trinke er Kokosnusswasser und Selleriesaft. Auch Kaffee und Zigaretten zählt er zu seiner Ernährung.