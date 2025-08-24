Fans boykottieren neuen Sydney-Sweeney-Film: Co-Star Halsey wehrt sich

«Ihr solltet euch diesen Film anschauen, weil Regisseur Tony Tost einen aussergewöhnlichen Film gemacht hat, zu Ehren eines Genres, das er besonders gut kennt», schrieb Halsey auf Instagram. Dabei teilte sie ein Werbeposter des Crime–Thrillers. Die Künstlerin, die mit bürgerlichem Namen Ashley Frangipane heisst, wurde dabei deutlich: «Weil seine Arbeit und seine Vision grösser sind als der 24–Stunden–Klatsch–Boulevardjeans–Scheiss.»