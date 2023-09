Fans enttäuscht: Ed Sheeran muss kurzfristig Las-Vegas-Konzert absagen

Ed Sheeran teilte den «Sun»–Artikel später auf Instagram und entschuldigte sich noch einmal für die Absage der Show. Obwohl sie nicht in seiner Hand gelegen hatte, übernahm der Superstar die «volle Verantwortung für alle, die durch die Absage benachteiligt wurden». Zuvor hatte es in den sozialen Medien Kritik an den Organisatoren gegeben. Anwesende berichteten, dass sie stundenlang in der Hitze standen, ohne zu wissen, was passiert.