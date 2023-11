Fans enttäuscht: The Weeknd verschiebt Stadion-Tour

The Weeknd (33) verschiebt seine geplante «The After Hours Til Dawn Stadium Tour» in Australien und Neuseeland. Das teilten die Ticket–Anbieter «Live Nation Australia» und «Live Nation New Zealand» am 6. November auf ihren Webseiten mit. Beide zitieren The Weeknd mit folgenden Worten an seine Fans: «Aufgrund unvorhergesehener Umstände müssen wir die Australien/Neuseeland–Tournee verschieben (...) Wir sind zutiefst enttäuscht, aber wir können es kaum erwarten, mit euch dort zu sein!»