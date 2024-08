Fans von Andreas Gabalier müssen um Kitzbühel-Konzerte bangen

Eigentlich sollte Volksmusik–Star Andreas Gabalier (39) an diesem Wochenende in Kitzbühel auftreten. Doch nach einem besorgniserregenden Instagram–Post des Volks–Rock‹n›Rollers bangen Fans nun um die geplanten Auftritte am 16. und 17. August beim 10. Musikfestival Kitzbühel. Denn Gabalier gab auf Social Media bekannt, dass er wegen eines viralen Infekts sogar ins Krankenhaus musste.