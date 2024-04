«Fantastic Four»-Reboot: Emmy-Gewinnerin Julia Garner ebenfalls dabei

«Fantastic Four»: Serien–Stars geben sich die Ehre

Damit würde sich Garner einer illustren Riege an Hauptdarstellern und Hauptdarstellerinnen anschliessen. Pedro Pascal (49), unter anderem bekannt aus «Game of Thrones» und «The Last of Us», ist nicht nur einer der in den letzten Jahren angesagtesten Hollywood–Stars, er spielt auch Reed Richards alias Mr. Fantastic. Vanessa Kirby (35, «The Crown») gibt Sue Storm/Die Unsichtbare, Joseph Quinn (30, «Stranger Things») wird zu Johnny Storm/Die Fackel und Ebon Moss–Bachrach (47, «The Bear») verkörpert Ben Grimm/Das Ding. Die Marvel Studios hatten die Hauptdarsteller im Februar bestätigt.