«Fantastic Four»-Star Paul Walter Hauser in «Resident Evil» mit dabei

Hollywood hat Gefallen an Videospiel–Adaptionen gefunden. Nach den Erfolgen von «Minecraft» und «The Last of Us» befindet sich ein Reboot von «Resident Evil» in Entwicklung. "Deadline" berichtet, dass Paul Walter Hauser (38) das neueste Mitglied der Besetzung von «Resident Evil» ist.
Zuvor wurde angekündigt, dass Austin Abrams (29) eine Rolle in dem Film übernimmt. Regisseur Zach Creggers (44) inszeniert die Verfilmung. Sony Pictures hat auch schon einen Kinostart veröffentlicht. Der Film läuft am 18. September 2026 in den Kinos an.
Story noch unbekannt
Bisher wurden keine Details zur Handlung bekannt gegeben. Die vorherigen «Resident Evil»–Filme waren ein Genre–Mix aus Action, Horror und Sci–Fi und fokussierten sich auf die Heldin Alice. Diese hat gegen Zombies gekämpft und die «Umbrella Corporation», die die Monster frei gelassen hat. Sie wurde von Milla Jovovich (49) gespielt.
Sony Pictures hat bisher sieben «Resident Evil»–Filme veröffentlicht, die weltweit mehr als 1,2 Milliarden Dollar an den Kinokassen eingespielt haben.
Gefragter denn je
Paul Walter Hauser war erst vor kurzem in zwei Kinohits zu sehen. Er hat Rollen in «Die nackte Kanone» und «Fantastic Four» übernommen. Für seine schauspielerische Leistung in der Miniserie «Black Bird» wurde er unter anderem mit einem Emmy ausgezeichnet.