«Fantastischer Job»: Kit Harington mag «House of the Dragon»

Kit Harington erhält eventuell seine eigene «Game of Thrones»-Fortsetzung

Kit Harington selbst kehrt möglicherweise in Bälde ebenfalls nach Westeros zurück. Wie zuletzt auch Vorlagenautor und Fantasy-Mastermind George R. R. Martin (73) bestätigte, entwickelt HBO gegenwärtig eine Fortsetzung zu «Game of Thrones». Das Spin-off soll sich ganz um die von Harington verkörperte Figur Jon Schnee drehen. Noch steht allerdings nicht fest, ob das geplante Projekt tatsächlich in die Dreharbeiten starten wird. Jon Schnee wurde am Ende von «Game of Thrones» aus den Sechs Königslanden verbannt, und zog mit Wildlingen um Tormund Riesentod (Kristofer Hivju, 43) nach Norden, um jenseits der Mauer ein neues Leben zu beginnen.