Fantasy-Duell: «Die Ringe der Macht» schlägt «House of the Dragon»

Darum täuschen die «House of the Dragon»-Zahlen

Zu dieser Rangliste gilt es allerdings noch zu bemerken, dass «Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht» ausschliesslich per Stream angeschaut werden kann, während «House of the Dragon» neben Streams auf HBO Max auch im klassischen Kabelfernsehen auf dem Kanal HBO zu sehen ist. So schauten beispielsweise von den 9,9 Millionen Zuschauern am Premierenabend von «House of the Dragon» Ende August 3,2 Millionen - oder rund ein Drittel - die Serie auf HBO. Diese Zuschauerzahlen fliessen aber nicht in Nielsens «Top 10 Streaming Liste» ein.