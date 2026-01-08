Farbe auf dem Teller: Gesunde Regenbogen-Lasagne

5. Die Auflaufform leicht einfetten. Die erste Schicht Lasagneplatten einlegen und die Spinat–Tomaten–Mischung darauf verteilen. Die nächste Nudelschicht auflegen und das Kürbis–Mais–Püree gleichmässig darauf streichen. Erneut Platten einschichten und die gebratenen Pilze verteilen. Eine weitere Nudelschicht mit der Roten Beete bedecken. Auch auf die Lasagneplatte etwas von dem pinken Gemüse geben.