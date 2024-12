Fashion-Jahr 2024: Das waren die grössten Modetrends

Flache Schuhe

High Heels mussten dieses Jahr abseits der Red Carpets und Laufstege flachem Schuhwerk Platz machen. Modeliebhabern stand hier die Wahl offen. In beiden Jahreshälften gleichermassen angesagt waren Loafers – der Trend reichten von Penny Loafers über Derbys und Bootsschuhe. Für Abendveranstaltungen oder Party–Nächte eigneten sich dagegen Slingback–Kitten Heels. Die flachen Heels wirkten genauso elegant wie hochhackige Schuhe und boten mehr Tragekomfort. Das gilt auch für Ballerinas, die 2024 hauptsächlich in zwei Varianten zu sehen waren. Während Netzstoff im Sommer für Abkühlung an den Zehen sorgte, verliehen Schleifen den Schuhen einen verspielten Look.