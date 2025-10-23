Fashion-König: Charles III. gehört zu den stylishsten Menschen 2025

König Charles setzt auf Klassiker

König Charles ist das einzige Mitglied der Royal Family, das in diesem Jahr vertreten ist. Er setzt in seiner Garderobe seit Jahren auf Klassiker und betont auch immer wieder den Nachhaltigkeitsaspekt seiner Outfits. Bereits 2018 verriet er, dass er noch immer ein Paar mahagonifarbene Brogues von 1971 trage sowie eine Jacke aus dem Jahr 1969. «Ich gehöre zu den Menschen, die es hassen, irgendetwas wegzuwerfen. Daher ziehe ich es vor, sie instand zu halten, wenn nötig sogar zu flicken, anstatt sie wegzuwerfen», erklärte Charles im Dezember 2020 gegenüber der Zeitschrift «Vogue». Selbst bei der Hochzeit seines Sohnes Prinz Harry mit Herzogin Meghan 2018 trug Charles einen Gehrock von Savile Row aus dem Jahr 1984.