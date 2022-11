Kurz nach Verleumdungsskandal

Fashion-Show von Rihanna: Johnny Depp zeigt sich im Pyjama im Wald

Waldkulisse, intensiver Blick in die Kamera, zurückhaltende Loungewear - so präsentierte sich Johnny Depp als erster männlicher Stargast in Rihannas Fashion-Show. Im Vorfeld waren nicht alle davon begeistert.