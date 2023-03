Heidi Klum (49) ist ein Garant für besondere Fashion-Momente. Dieses Mal sorgte sie bei den Fashion Trust U.S. Awards in Los Angeles für Aufsehen. Das Model erschien zu der Preisverleihung am vergangenen Dienstag (21. März) in einem One-Shoulder-Metallic-Kleid von Kate Barton. Die schimmernde Midirobe betonte durch einen Taillengürtel, dessen zwei Enden an der Seite abstanden, die Figur der 49-Jährigen.