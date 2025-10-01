Fashion Week: Cara Delevingne mit Beatles-Hommage bei Stella McCartney

Kontrast zu Paris Jackson

Stella McCartney, Tochter von Beatles–Legende Paul McCartney (83), präsentierte laut «The Independent» im Centre Pompidou ihre Frühjahrs–/Sommer–Kollektion 2026. Und die Show begann passenderweise mit genau jenem Song, den Cara auf ihrer Brust trug: Helen Mirren (80) eröffnete den Abend mit einer gesprochenen Version von «Come Together». Die Schauspielerin präsentierte sich in einem eleganten grauen Anzug mit weissem Hemd.