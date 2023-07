Zur Couture Show der Marke erschien Portman am Montag in einem kompletten Look von Dior. Die Oscarpreisträgerin trug ein trägerloses weisses Kleid, das durch ein aquarelliertes Blumenmuster zum zarten Hingucker wurde. Zum feminin taillierten Schnitt des Midi-Kleids kombinierte die Schauspielerin eine weisse Handtasche sowie filigrane weisse Riemchen-High-Heels.