Fashion Week Kopenhagen: Die Mode-Highlights aus Dänemark

Was macht die Kopenhagen Fashion Week besonders?

Die Haupt–Veranstalterin der Kopenhagen Fashion Week ist Cecilie Thorsmark und für sie geht es auch darum, ein breiteres Publikum zu erreichen. Ein weiterer wichtiger Aspekt für sie sei es, «die Botschaft zu vermitteln, dass es bei den Modewochen und damit auch in der Modeindustrie nicht nur um Glamour, Shows, Einfluss und Front–Row–Kultur geht, sondern um ein komplettes, vielfältiges Angebot an ästhetischen und gesprächsbezogenen Dingen». Insgesamt steht bei der Fashion Week in der dänischen Hauptstadt auch das Thema Nachhaltigkeit im Fokus.