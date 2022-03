Fashion Week Paris: Vanessa Hudgens lässt tief blicken

Vanessa Hudgens (33) weiss ihre Kurven in Szene zu setzen. Die «High School Musical»-Schauspielerin hat bei der Pariser Fashion Week am Montag alle Blicke auf sich gezogen. Zu der Giambattista-Valli-Show erschien die 33-Jährige in einem korallenroten Minikleid mit grosszügigen Cut-Outs im Dekolleté-Bereich sowie sexy Beinschlitz.