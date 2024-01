Fashion Week: Prinzessin Eugenie macht Paris unsicher

Prinzessin Eugenie (33) hat einen besonderen Auftritt auf der Paris Fashion Week hingelegt. Die Nichte von König Charles (75) sass am Samstag in der ersten Reihe bei der Dior–Homme–Show. Bei der Veranstaltung trug Prinzessin Eugenie ein wadenlanges, schwarzes Fendi–Wollkleid mit Gürtel, das sie mit schwarzen Pumps und einem dunklen Mantel kombinierte. Auffälliger dunkelroter Lippenstift rundete ihren Look ab. Ihre Haare trug sie aus dem Seitenscheitel glatt frisiert.