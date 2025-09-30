Fashionshow: Hailey Bieber überrascht mit Spitzenshorts

Der erste Tag der Pariser Fashion Week brachte eine kleine Sensation: Hailey Bieber (28) präsentierte sich bei der Saint Laurent Show in einem Look, den wohl kaum jemand so erwartet hätte. Sie liess ausgerechnet jene Farbe aufleben, die sie selbst noch vor wenigen Wochen für tot erklärt hatte.
Das Model erschien in buttergelben Shorts mit Spitzensaum, einem Trend, der bereits im Sommer für Aufsehen sorgte. Die pikante Wendung: Im Juli hatte Bieber den beliebten Buttergelb–Ton noch öffentlich als «played out» bezeichnet, wie «Marie Claire» berichtete.
Windjacken–Revival trifft auf Boudoir–Chic
Zu den Shorts kombinierte Bieber eine zweifarbige Windjacke, die perfekt den aktuellen Trend des Herbstes 2025 aufgriff. Die Jacke präsentierte sich in zimtorangefarbenem Front–Design mit Ärmeln in Paprika–Farben. Olivgrün am Reissverschluss und weitere Farbakzente waren ebenfalls zu sehen. Eine braune, transparente Strumpfhose und karmesinrote Mules rundeten den Look ab.
Das Comeback der Windjacke, das bereits im Frühjahr 2025 seinen Anfang nahm, manifestierte sich bei der Saint Laurent Show auf beeindruckende Weise. Nicht nur Bieber setzte auf diese Kombination – auch Sängerin Charli xcx (33) erschien in einem ähnlichen Ensemble. Ihr übergrosses Top griff den Trend Tomatenrot auf, die Details waren königsblau. Ihre Shorts schimmerten in Lachsrosa.
Lingerie–Anleihen als Leitmotiv
Neben Bieber und der Sängerin waren auch Kate Moss, Madonna und Blackpink–Star Rosé unter den Gästen der Show. Letztere trug ein blassblaues Dessous–inspiriertes Outfit mit Spitzensaum und bodenlangen Details.
Der besondere Moment des Abends gehörte jedoch Bella Hadid, die ihr mit Spannung erwartetes Runway–Comeback feierte. Das Model lief in einem durchsichtigen Trenchcoat–artigen Ensemble über den Laufsteg. Wie das Magazin «Elle» zeigt, kombinierte sie dazu eine übergrosse Sonnenbrille und Statement–Ohrringen.