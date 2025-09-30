Fashionshow: Hailey Bieber überrascht mit Spitzenshorts

Das Comeback der Windjacke, das bereits im Frühjahr 2025 seinen Anfang nahm, manifestierte sich bei der Saint Laurent Show auf beeindruckende Weise. Nicht nur Bieber setzte auf diese Kombination – auch Sängerin Charli xcx (33) erschien in einem ähnlichen Ensemble. Ihr übergrosses Top griff den Trend Tomatenrot auf, die Details waren königsblau. Ihre Shorts schimmerten in Lachsrosa.