«Fassungslos»: «Let's Dance»-Stars trauern um Produktionsleiter

Auch etliche Profitänzer meldeten sich. Renata Lusin (36) betonte, sie sei «fassungslos». «Als ob wir uns alle noch gestern gesehen haben. Du hattest noch so viel vor im Leben. In tiefer Betroffenheit unser herzliches Mitgefühl an Familie und Freunde. Du wirst uns allen so fehlen lieber Ümit.» Das Leben sei begrenzt, aber die Erinnerung unendlich. Ihre Kollegin Ekaterina Leonova (36) schrieb: «Ich kann immer noch nicht glauben, dass du, lieber Ümit, nicht mehr bei uns bist. Du wirst uns allen sehr fehlen.» Dazu schickte sie drei Herzen. Isabel Edvardsson (41) verfasste einen langen, herzzreissenden Kommentar: «Ich habe Tränen in den Augen beim Schreiben, weil ich wollte niemals so etwas schreiben... Er hat so viel bedeutet und er war einfach immer da. Für mich hat er gerade dieses Jahr bewiesen, was für ein grosses Herz er hatte. Das Leben ist nicht fair.»