Fast 30 Jahre nach «MMMBop»: Wiedersehen mit den Hanson-Brüdern

Insgesamt 15 Kinder

Seit Anfang der 2000er wurde es dann viel ruhiger um die drei. Sie treten weiterhin zusammen auf, touren weltweit und halten ihre Fans über die sozialen Medien auf dem Laufenden. In den Boulevards kommen sie aber kaum noch vor. Wenn sie nicht auf der Bühne stehen, kümmern sie sich um die Erziehung ihrer insgesamt 15 Kinder. Isaac hat mit seiner Frau Nicole drei gemeinsame Kinder. Zac und seine Frau Kate haben fünf Kinder, Taylor und Ehefrau Natalie bringen es gar auf sieben gemeinsame Kinder – alle in dem Alter, in dem ihre Väter zu Idolen einer weltweiten Fan–Gemeinde wurden. Sind ihre Kinder genauso musikalisch wie sie? «Musik ist definitiv in ihren Genen», so Zac. «Man sieht es bei Taylors und Issacs Kindern, besonders bei den älteren. Wir werden sie zu nichts zwingen. Aber es gibt immer viele Instrumente und Studios, in denen wir ihnen helfen können, wenn sie das wollen.»