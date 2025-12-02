«Fast and Furious»-Macher verfilmt gehyptes Videospiel «Helldivers»

«Helldivers»: «Starship Troopers» als Game

Der erste Teil von «Helldivers» erschien bereits im Jahr 2015. Doch erst mit dem zweiten Teil von 2024 hob das Franchise so richtig ab. In den ersten vier Monaten nach seinem Erscheinen verkaufte sich «Helldivers II» über zwölf Millionen Mal für PC und Playstation.