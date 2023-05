«Fast & Furious 10»: Das bereut Jason Momoa an seiner Schurken-Rolle

Tatsächlich ist Momoa in «Fast & Furious 10» selten am Steuer eines Autos zu sehen - und die Aussagen des Stars legen nahe, dass diese Aufnahmen im Studio entstanden, und Momoa die Fahrzeuge nicht selbst lenkte. Bei einer ausgedehnten Motorradverfolgungsjagd in Rom übernahm er hingegen selbst den Lenker, wie der Star selbst erklärte: «Ich weiss, wie man Motorräder fährt [...] und daher habe ich 80 Prozent der Motorradszenen gemacht». Dies sei Momoa zufolge «grossartig» gewesen, und er sei der Produktion dankbar, dass in diesen Sequenzen auf seine Fahrkünste vertraut worden ist.