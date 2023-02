«Fast & Furious 10»: Explosiver erster Trailer mit Momoa und Larson

Früher sei er «um Respekt gefahren, heute fahr ich rennen, um das Blutvergiessen zu stoppen». Diese Worte aus dem ersten Trailer zu «Fast & Furious 10» machen klar, was für Hauptdarsteller Vin Diesel (55) auf dem Spiel steht. Universal Pictures hat einen über dreiminütigen Clip veröffentlicht, der so ziemlich alles bieten dürfte, was sich Fans der langjährigen Reihe wohl erhoffen.