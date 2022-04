«Fast & Furious 10»: Vin Diesel verrät Filmtitel und neue Details

Passend dazu erinnert sich Diesel zurück, dass an dem Tag, an dem seine Tochter geboren wurde, er mit Brewster und Paul Walker (1973-2013) für das Franchise vor der Kamera gestanden und er als Erstes seiner Kollegin davon erzählt habe. In seinem Post veröffentlichte er ein Foto, auf dem sich die drei in den Armen liegen. Im Hinblick auf seinen Kollegen und Freund Paul Walker, der 2013 bei einem Autounfall verstarb, erklärt er: «Jeder Fast-Film, den ich mache, muss im Kern immer meinen Bruder ehren. In der realen Welt werde ich mich immer um seine Familie kümmern, denn in der realen Welt ist er Familie. Ohne die tiefe Liebe und Brüderlichkeit zwischen Dom und Brian, die 2001 begründet wurde, wäre Fast nicht da, wo es ist.»