So erklären auch einige Anwohner aus Angelino Heights, dass sich ihr für diesen Freitag angekündigter Protest nicht so sehr gegen die eintägigen Dreharbeiten richten würde, sondern vielmehr gegen den Effekt der Filme, den sie das ganze Jahr über in ihrer Nachbarschaft zu spüren bekämen. Neben den bereits erwähnten «Donuts» lassen Fahrer in der Gegend demnach auch regelmässig ihre Motoren lautstark aufheulen, krachen bei ihren Fahrmanövern in parkende PKWs und begehen anschliessend in einigen Fällen Fahrerflucht. Auch Schusswaffen seien auf Anwohner gerichtet worden, die sich über den durch die Autos erzeugten Lärm und Rauch beschwert hätten. «Irgendjemand wird früher oder später getötet werden», erklärte einer Anwohnerin sorgenvoll gegenüber «Variety».