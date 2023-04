«Fast & Furious 11»: Vin Diesel enthüllt Startjahr von elftem Film

Bereits in wenigen Wochen erscheint mit «Fast & Furious 10» der grosse Auftakt zum zweiteiligen Finale der «Fast & Furious»-Filmreihe in den deutschen Kinos. Wie lange die Fans des PS-Franchises nach dem Kinostart am 17. Mai noch auf «Fast & Furious 11» warten müssen, hat Superstar Vin Diesel (55) jetzt auf der US-Kinomesse CinemaCon enthüllt. «Daily Mail» zufolge wird der noch unbetitelte elfte Teil der Reihe im Jahr 2025 in den Kinos erscheinen.