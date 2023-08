«Fast & Furious»-Autor David Ayer fühlt sich übergangen

David Ayers Änderungen am «The Fast and the Furious»–Drehbuch

Ayer behauptet in dem Gespräch, eine Reihe von entscheidenden Änderungen und Verbesserungen am zuvor von Gary Scott Thompson (63) und Erik Bergquist verfassten Skript zum späteren «The Fast and the Furious» aus dem Jahr 2001 vorgenommen zu haben. «Als ich das Drehbuch bekam, spielte es in New York, alles drehte sich um italienische Kids», bemerkte er.