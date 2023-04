Auch hinter der Kamera eine Familie

Treue beweist Diesel aber auch hinter der Kamera, wie nun bekannt geworden ist. So wird Regisseur Louis Leterrier (49), der Teil zehn verantwortet, auch den als Abschluss angekündigten elften «Fast & Furious»-Film drehen. Diese Ehre habe er sich durch seine Arbeit am kommenden Blockbuster erarbeitet, wie aus einem Statement von Filmstudio Universal Pictures hervorgeht: «Louis fügte sich mit einem tiefen Verständnis für das Franchise nahtlos in das ‹Fast & Furious›-Team ein. [...] Unter seiner Regie ist ‹Fast X› ein höchst intensiver Thriller mit all der Action, Emotion und den Wendungen geworden, die die Fans erwarten», zitiert «Variety».