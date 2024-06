Fast nackt! Katy Perry zeigt in Paris ihre Bauchmuskeln

Katy Perry feiert im Juli Musik–Comeback

Perry hat im Rahmen der Paris Fashion Week schon mit mehreren Looks auf sich aufmerksam gemacht: Am Sonntag (23. Juni) lief sie bei der «Vogue World: Paris» in einem futuristischen Kleid mit zahlreichen Cut–outs über den Laufsteg, am Montag begeisterte sie in einem Denim–Korsett und am Dienstag zeigte sich die Sängerin in einem roten Minikleid mit 150 Meter langer Schleppe, auf der Lyrics ihres neuen Songs gedruckt waren.