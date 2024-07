Fast nackt: So sexy feiert Katy Perry den US-Unabhängigkeitstag

Die «I Kissed a Girl»–Sängerin Katy Perry (39) hat via Instagram–Posting den Nationalfeiertag in einem patriotischen Glitzer–Bikini gewürdigt, der im Design der amerikanischen Flagge nur das Nötigste bedeckt. Die Partnerin von Schauspieler Orlando Bloom (47) und Mutter einer dreijährigen Tochter erinnerte nebenbei an die Veröffentlichung ihrer neuen Musik «Woman's World» am 11. Juli.