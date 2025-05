Fast nackt war gestern: Irina Shayk und ihr Fashion-Wandel in Cannes

Nachdem die Festivalorganisation Nacktheit und voluminöse, dramatische Silhouetten offiziell verboten hat, verfolgt das russische Model einen deutlich anderen Fashion–Ansatz als in der Vergangenheit. So zeigte sie sich beispielsweise bei der Premiere von «Mission Impossible» an der Croisette am Mittwoch in einem glamourösen Vintage–Look von Yves Saint Laurent aus dem Jahr 1998.