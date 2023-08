Influencerin Fata Hasanovic (28) hat ihren rund 509.000 Instagram–Followern die Geburt ihres Sohnes Malik verkündet. In einem Post veröffentlichte sie zwei Schwarz–Weiss–Bilder, auf dem der Kopf und die kleinen Händchen ihres Babys zu sehen sind. «Unser Wunder hat gestern das Licht der Welt erblickt», schrieb sie am Mittwoch (30. August) in ihrem Beitrag. Für Hasanovic und ihren Partner Izet ist es das erste gemeinsame Kind.