Fatih Akin dreht Miniserie über Marlene Dietrich

Derzeit ist das Projekt unter dem Arbeitstitel «Marlene» in Planung. Es sei laut Akin «nicht nur die erste Serie unter meiner Feder und Regie, sondern auch die grösste Herausforderung in meinem filmischen Schaffen. [...] Marlene war nicht nur filmische Ikone, sondern Frau im Exil, Deutsche Migrantin in Amerika, Widerstandskämpferin und so vieles mehr.» Er freue sich zudem darüber, seiner «erfolgreichen Zusammenarbeit mit Diane Kruger» ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. 2017 hatten die beiden bereits das Drama «Aus dem Nichts» zusammen gedreht.