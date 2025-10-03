Fatih Akin rettete Senioren-Ehepaar vor dem Ertrinken

Panik vor dem Schosshund

Für Akin persönlich stellte die Rettung noch eine ganz besondere Herausforderung dar. Denn das Ehepaar hatte einen Hund dabei. «Ich bin mal gebissen worden und hatte immer wahnsinnige Angst vor Hunden. Also richtige Angst, im Sinne einer Phobie», gesteht der Regisseur. Nachdem die Frau aus dem Auto gezogen war, musste er das Tier auf den Arm nehmen. «Ich hatte panische Angst, dass er mich beisst, während ich ihm das Leben rette.» Dabei handelte es sich lediglich um einen «winzigen Schosshund».