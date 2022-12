Grosse Blockbuster wie «Top Gun: Maverick» oder «Avatar: The Way of Water» waren bei den Nominierungen für die Golden Globes 2023 am Montag dabei - doch die meisten Nennungen gingen an einen anderen Film. «The Banshees of Inisherin» sahnte acht Nominierungen ab, darunter in der Kategorie «Bester Film - Komödie oder Musical». Spätestens jetzt sollte man die Tragikomödie für die Oscarverleihung am 12. März 2023 auf der Rechnung haben.