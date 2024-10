Federn und mehr: Die Modetrends im Herbst 2024

Federn verleihen jedem Outfit Pep

Diesen Herbst heisst es: Federn all over. Ob an Taschen, Jeans, Pullovern oder Mänteln wie bei dem Model Elsa Hosk (35) – mit Federn besetzte Teile sind ein Muss. Die auffälligen It–Pieces peppen jeden Look auf und sorgen dabei noch für ein wahres Kuschel–Feeling. Beim Rest des Outfits darf es gerne dezenter sein. Klar ist: Wärmer und trendiger geht es zurzeit nicht.