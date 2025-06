Feel-Good-Kino und politische Töne: Highlights der Filmfest-Eröffnung

Rund 1.600 geladene Gäste feierten den Start des renommierten Festivals, das vom Warm–up–Tag am 27. Juni bis 6. Juli an verschiedenen Orten in München stattfindet. Auf dem türkisfarbenen Teppich zeigten sich zahlreiche Prominente, darunter Veronica Ferres, Maria Furtwangen, Uschi Glas, Michaela May, Jutta Speidel, Rosalie Thomas, Christine Neubauer, Cathy Hummels, Lisa Maria Potthoff, Lara Mandoki, Marie Nasemann, Gloria–Sophie Burkandt oder Max von der Groeben und viele mehr. spot on news war vor Ort.