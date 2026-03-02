Feiermarathon bei Schweden-Royals: Jetzt ist Prinz Oscar an der Reihe

Der Palast hält sich über die privaten Feierlichkeiten bedeckt, hat aber wie üblich ein Geburtstagsfoto veröffentlicht. Auf der Aufnahme, die unter anderem auf dem Instagram–Account der schwedischen Royals zu sehen ist, lächelt Prinz Oscar, in einen blauen Pullover gekleidet, in die Kamera. «Alles Gute zum 10. Geburtstag, Prinz Oscar!», heisst es schlicht vom Königshaus dazu.