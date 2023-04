Die Livestreams vom Festival

Feiern per Netz: Hier sehen Musikfans die Coachella-Auftritte live

An diesem und am kommenden Wochenende steigt wieder das weltbekannte Coachella-Festival. Die Auftritte von Acts wie Blackpink, Björk, Charli XCX, Frank Ocean, Bad Bunny oder The Kid Laroi gibt es auch im Livestream.