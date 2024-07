Feiert Céline Dion bald ihr Comeback in Las Vegas?

Dass Céline Dion hofft, wieder auftreten zu können, hatte sie auch selbst schon verkündet. Im Frühjahr hatte die fünffache Grammy–Gewinnerin in den sozialen Medien erklärt, sie wolle «eines Tages wieder auf der Bühne» stehen «und ein so normales Leben wie möglich» führen. «Es ist nicht schwer, eine Show zu machen. Es ist schwer, eine abzusagen», hatte sie in einem Trailer zu ihrer Doku gesagt. «Wenn ich nicht laufen kann, werde ich kriechen. Aber ich werde nicht aufhören!»