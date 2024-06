Feiert die Skinny Jeans 2024 ihr grosses Comeback?

Doch mit der Optik nicht genug: Die neuen Skinny Jeans kommen in einer Vielfalt an Modellen daher. Für jeden Geschmack gibt es den passenden Schnitt – von High–Waist bis Low–Waist. Aber eben Hauptsache enganliegend! Wichtigstes Merkmal der Skinny Jeans ist es schliesslich, dass sie sich wie eine zweite Haut an den Körper anschmiegt.