Feldsalat mit Rosenkohl, Birne und Granatapfel

Zubereitung (35 Minuten)

1. Den Backofen auf 200°C Umluft vorheizen. Den Rosenkohl putzen, die äusseren Blätter entfernen und die Röschen halbieren. Auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech verteilen, mit einem Esslöffel Olivenöl beträufeln, salzen und für 20 Minuten rösten, bis die Ränder goldbraun und leicht karamellisiert sind.