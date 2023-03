Daniel Brühl (44) gehört zum Erfolgsgespann um das deutsche Netflix-Kriegsdrama «Im Westen nichts Neues» (2022), der für neun Oscars nominiert war und vier Mal gewann. Zusammen mit Regisseur Edward Berger (53) und einigen Teammitgliedern nahm der Schauspieler am Sonntag auf der Bühne des Dolby Theatres in Los Angeles unter anderem die Trophäe in der Kategorie «Bester fremdsprachiger Film» entgegen.